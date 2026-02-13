الحوثي: الموقف الايراني تجاه العدو الاسرائيلي والامريكي موقف قوي وصامد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، اشار إلى ان العدو الإسرائيلي بشراكة مع الأمريكي يريد أن يكون المسيطر على كل شعوبنا، ولذلك يأتي تركيزه على الجمهورية الإسلامية باعتبارها أول عائق أمامهم، مؤكدا ان الموقف الإيراني موقف قوي، وموقف صامد، وخروج الشعب الإيراني كان مهما.

واشار إلى انتهاكات المستمر للعدو الصحيوني بحق الفلسطينيين، وقال السيد الحوثي: شحنات الأسلحة للعدو الإسرائيلي تتواصل وتسليح من يسميهم بالمستوطنين.

واضاف: ممارسات العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تشمل كل أنواع الجرائم.

وتابع: العدو الإسرائيلي يطلق يد عصاباته ويوسّع أنشطته في الضفة الغربية المحتلة.

السيد الحوثي: وثائق المجرم ابستين فضحت محضن الصهيونية

واشار السيد الحوثي في حديثه إلى انه كشفت وثائق المجرم ابستين طقوسا شيطانية يُرتَكَب فيها أفظع الجرائم ويُستهدف بها الأطفال والقاصرات.

واكد انه ينبغي أن تحظى وثائق المجرم ابستين بالاهتمام الكبير لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية ويتخرج منها قادة وزعماء.

واشار السيد الحوثي إلى ان ما كان محاطا بالكتمان والخفاء كشفته وثائق المجرم ابستين مما هو فظيع جدا وبشع، مضيفا: كشفت وثائق المجرم ابستين طقوسا شيطانية في جزيرة الشيطانية يُرتكب فيها أفظع الجرائم ويُستهدف بها الأطفال والقاصرات.

وتابع السيد الحوثي: شارك في الطقوس الشيطانية النخبة السياسية في الغرب من أمريكا وبريطانيا والغرب والبعض من المترفين من هذه الأمة من العملاء.

واضاف: إضافة إلى جرائم الاغتصاب وصلت إلى حد تقديم الأطفال قرابين وشفط دمائهم والاتجار بأعضائهم في فضائح رهيبة ومخزية.

كما اشر السيد الحوثي إلى انه كشفت وثائق المجرم ابستين فضائح مخزية لنخبة سياسية باعتبارها مرتبطة باستقطابهم وإفسادهم وابتزاز البعض الآخر.

واكد قائد حركة انصار الله في اليمن ان وثائق المجرم ابستين من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد.