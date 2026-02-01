أنصارالله: أي عدوان على إيران أو اليمن لن يبقى محصورًا وستطال تداعياته الجميع

وأفادت وكالة مهر للأنباْ، انه أوضح الفرح، في تغريدة له على منصة «إكس» ، أن الحماقات الصهيونية، المدعومة من قوى النفاق في المنطقة، ستشعل نارًا لن يقتصر ضررها على طرف بعينه، وإنما سيكون ضررها عامًا وشاملًا على الجميع.

وأشار إلى، أن العدو الصهيوني والولايات المتحدة، ومن وصفهم بالخونة في المنطقة، لن يحققوا أي مكاسب حقيقية من سياسات العدوان، مؤكدًا أنهم سيواجهون خسائر باهظة على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وبيّن عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أن هذه الخسائر ستتراكم آثارها على المدى القريب والبعيد، وستؤدي إلى نتائج تدميرية متضاعفة، من شأنها أن تُفقد قوى العدوان ورقة القوة كوسيلة لتحقيق الهيمنة أو فرض الإرادة في المستقبل.

وتأتي تصريحات عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، واتساع رقعة المواجهة في المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على اليمن، والتصعيد الأمريكي ضد إيران وحلفائها.

كما تشهد المنطقة حالة من التوتر الحاد، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات أي مغامرة عسكرية جديدة قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الترابط الجيوسياسي والاقتصادي، وتأثير أي تصعيد على الملاحة الدولية وأسواق الطاقة والاستقرار العالمي.

