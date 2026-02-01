عشرات القتلى في اشتباكات وهجمات لانفصاليين في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الهند بدعم الانفصاليين، معربا عن دعمه للقوّات المسلحة "في نضالها المستميت للدفاع عن البلد".

واعلن القسم الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان بوقوع هجمات في مواقع متعددة بينها في كويتا عاصمة الولاية وفي مدينة غوادر، مشيرا الى مقتل 18 مدنيا و15 من عناصر قوات الأمن، و92 متمردا انفصاليا.

وتتزامن هذه الهجمات مع إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل 41 متمرداً انفصالياً في بلوشستان.

هذا وتبنى ما يسمى "جيش تحرير بلوشستان" في بيانا له هذه الهجمات، مضيفا ان استهدف منشآت عسكرية وشرطية وأغلق طرقات سريعة لتأخير استجابة الجيش. وشاركت عدّة نساء في الهجمات.

وشهدت محافظة بلوشستان الباكستانية هجمات منسقة عنيفة نفذها مسلحون مستخدمين الأسلحة النارية والعمليات الانتحارية، مما أسفر عن مقتل أربعة شرطيين في كويتا، الى ذلك فرضت السلطات طوقا أمنيا شاملا.

وتواجه باكستان حركة تمرد في الإقليم منذ عقود، إلا أن وتيرة الهجمات ازدادت في المناطق الغربية القريبة من الحدود مع أفغانستان منذ عام 2021.

/انتهى/