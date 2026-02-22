ايران تبدأ تصدير الزفت ومادة البولي ستايرين الى اوروبا عبر سكك الحديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المهندس علي رضا سليماني: "بدأت عمليات تحميل شحنة تجريبية مقدارها 500 طن من مادة الزفت (البيتومين) المتجهة إلى أوروبا من محطة مجمع الشهيد سليمي، وتُرسل هذه الشحنة لأول مرة عبر هذا الممر الحديدي".

وأضاف: "في حال نجاح هذا المشروع وبعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية (تقدير التكاليف)، سيتم في المرحلة الأولى العمل على تصدير 5 آلاف طن من الزفت، وفي المرحلة الثانية تصدير 5 آلاف طن أخرى من هذه المحطة إلى الدول الأوروبية".

كما أعلن سليماني عن تصدير 1200 طن من مادة البولي ستايرين من محطة سهلان الواقعة في هذه المحافظة إلى بلغاريا، وقال: "وفقاً للبرنامج الموضوع، تم استهداف تصدير ما مجموعه 5 آلاف طن من البولي ستايرين إلى أوروبا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأكد سليماني على دور البنى التحتية في تطوير الصادرات، معتبراً أن توسيع الخطوط الحديدية الفرعية وتفعيل طاقة المحطات من العوامل المؤثرة في تسهيل عملية التصدير وخفض تكاليف النقل.