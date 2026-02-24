نائب رئيس الجمهورية: نسعى إلى إنشاء ممر دولي نشط من كرمانشاه إلى بغداد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه و خلال زيارة ميدانية لأجزاء مختلفة من المشروع صباح الثلاثاء، صرّح محمد جعفر قائم بناه قائلاً: "يُمكن لهذا الطريق أن يُوفّر قدرة كبيرة على نقل البضائع من شمال غرب البلاد، وحتى من الدول المجاورة، إلى العراق وبالعكس، وأن يلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية لمحافظة كرمانشاه".

وأضاف: "يُعدّ هذا المشروع أحد المشاريع التي حظيت بموافقة قائد الثورة خلال زيارته للمحافظة عام 2011، وبطول 263 كيلومتراً، يُعتبر من أهم مشاريع البنية التحتية في غرب البلاد".

وأعرب عن أمله في أن يتم تشغيل قسم كرمانشاه إلى غرب إسلام آباد بحلول عام 1406 (2027) في حال توفر التمويل في الوقت المناسب.

من جانبه قدّم إلياس سليماني، مدير شركة البنية التحتية، تقريرًا عن آخر مستجدات تنفيذ المشروع، وأعلن: "هذا المشروع، الذي يمتدّ على مسافة 263 كيلومترًا، تحت تنفيذ مقرّ أعمال ختم الأنبياء (عليه السلام)".

وأوضح سليماني أن الطريق من محطة ملاير إلى كرمانشاه قد بدأ تشغيله عام 2018، وأن أعمال التنفيذ جارية حاليًا في قسم كرمانشاه إلى خسروي.



ووفقاً له، يُقدّر التقدم الإجمالي في قسم كرمانشاه إلى خسروي بنحو 40%، وإذا تم تخصيص التمويل في الوقت المناسب، فمن الممكن إنجاز قسم كرمانشاه - غرب إسلام آباد بحلول عام 2027.وأكد قائلاً: "إن إكمال هذا الطريق إلى حدود خسروي سيعزز البنية التحتية للنقل في غرب البلاد، ويوفر اتصالاً بشبكة السكك الحديدية العراقية، ويشكل ممراً دولياً بين الشرق والغرب".

