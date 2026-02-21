نائب رئيس الجمهورية يؤكد توظيف السياسة الخارجية في خدمة الاقتصاد وترسيخ رأس المال الاجتماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" على أن "السياسة الخارجية يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد وتعزيز رأس المال الاجتماعي"؛ لافتا الى أن "الحكومة كانت منخرطة في آن واحد في ثلاث جبهات : مواجهة الحرب المفروضة والضغوط الخارجية، وإدارة أزمة شهر كانون الثاني/يناير وإحباط مشروع زعزعة الاستقرار، فضلا عن ضرورة إعادة تعريف السياسة الخارجية بما يتناسب مع تطورات النظام الدولي".

وأشار"عارف" اليوم السبت خلال لقائه جمعا من أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلى الظروف الخاصة التي رافقت بدء عمل الحكومة الرابعة عشرة؛ قائلا : إن تجاوز هذه المرحلة لا يمكن أن يتحقق من دون تحليلات دقيقة تقدمها الجامعات والإفادة من اللقاءات النخبوية، وأكد أن السياسة الخارجية يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد وتعزيز رأس المال الاجتماعي.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية : إن الحكومة واجهت منذ الأيام الأولى لتسنم عملها ظروفا حربية؛ من استشهاد ضيف رسمي للبلاد في طهران إلى فرض حرب استمرت 12 يوما من قبل العدو، والواقع أننا أدرنا شؤون الدولة عمليا طوال هذه الفترة في ظل أجواء حرب.

وبين أنه بعد إخفاق العدو في الساحة العسكرية، لجأ إلى تغيير ميدان المواجهة؛ مبينا أن الحادثة الثقيلة التي وقعت في شهر كانون الثاني/يناير، بما خلفته من تكاليف مادية ومعنوية واسعة، شكلت جزءا من مخطط إحداث انهيار وتنفيذ عملية أشبه بانقلاب، جرى السعي إليها عبر إجراءات ممنهجة، إلا أن حضور الشعب في مسيرات 12 كانون الثاني/ يناير الماضي أفشل هذا المشروع.