نائب الرئيس: الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للاقتصاد البحري والمناطق الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال محمد جعفر قائم بناه، في حديثٍ مع الصحفيين يوم الخميس على هامش زيارة الرئيس لمحافظة مازندران: "هذه هي الزيارة العشرون للرئيس، وهدفها الاستماع إلى أصوات الشعب ومخاوف جميع أفراد المجتمع".

وأضاف: "في اليوم الأول من الزيارة، عُقدت اجتماعات، بدايةً مع نشطاء اقتصاديين لطرح مشاكل واحتياجات قطاعات الصناعة والثروة الحيوانية والزراعة. فالمستثمرون ورواد الأعمال هم خط الدفاع الأول في الحرب الاقتصادية، والاستماع إلى آرائهم مباشرةً في السياسات الكلية للبلاد أمرٌ بالغ الأهمية. وبعد الزيارة، ستُعقد اجتماعات متابعة بحضور الرئيس".

وفيما يتعلق بلقاء النساء المتعلمات في مازندران، قال: "كان هذا اللقاء مثالاً ناجحاً على حضور المرأة المتعلمة والفاعلة في مجالات العلوم والفنون والمعرفة. وقد تمكنت العديد من هؤلاء النساء، رغم ظروفهن الصعبة، من الالتحاق بجامعات البلاد المرموقة، مما يدل على قدرة جيل الشباب على بناء الوطن".

وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى لقاء الناشطين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين، مضيفاً: "يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز ثقافة الحوار وتقبّل وجهات النظر المتعددة. وقد أُتيحت الفرصة للمجموعات السياسية والاجتماعية والثقافية ذات الآراء المختلفة للتعبير عن آرائها بحرية تامة، كما استمع الرئيس إليها. يجب نشر ثقافة الحوار هذه وتطبيقها في جميع أنحاء البلاد، ويجب أن يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم بحرية".

