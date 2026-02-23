نائب رئيس الجمهورية : العلم والتكنولوجيا عنصران اساسيان في الجبهات الاقتصادية والعسكرية

وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن "عارف" أشار اليوم الاثنين خلال اجتماع المجلس الأعلى للعلوم والبحوث والتكنولوجيا، اشار إلى نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفع بالتقدم العلمي والتقني للبلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية؛ قائلا : إن هذا التوجه تعزز بصورة أكبر بعد إقرار وثيقة الرؤية التنموية، وقد ثبتت صوابيته بوضوح خلال الحرب الـ 12 يوما الأخيرة.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية الاول : عقب تلك الحرب، اعتمدت الجامعات، إلى جانب سائر المؤسسات البحثية والستراتيجية، نهج النهضة العلمية والتكنولوجية لمعالجة التحديات الناجمة عنها؛ مؤكدا بأن العلم والتكنولوجيا يشكلان العنصر الاساس في مختلف الجبهات، بما فيها الاقتصادية والعسكرية.

كما أشار عارف بأن الأشهر السبعة إلى الثمانية الماضية شهدت تعاونا طوعيا من قبل الجامعات في تطوير التقنيات الناشئة.

وختم النائب الاول للرئيس الايراني تصريحاته، متطرقا إلى المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال : بالاستناد إلى دعم الشعب ومساندة النخب، يمكن المضي قدما في مسار استيفاء حقوق الشعب الإيراني؛ مضيفا أن مطلب إيران يتمثل في الإفادة من التقنيات المتقدمة المحلية ضمن إطار الستراتيجية السلمية والأخلاقية للنظام، كما شدد على أن للجمهورية الإسلامية فتوى شرعية فيما يخص الملف النووي، وأن مكانة هذه الفتوى في النظام الإسلامي واضحة وغير قابلة للتشكيك.