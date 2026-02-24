بزشكيان: الكيان الصهيوني هو التحدي الرئيسي لانعدام استقرار لبنان والمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسعود بزشكيان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، خلال مراسم استقبال أوراق اعتماد السيد أحمد سويدان، سفير لبنان الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على المكانة الخاصة والمميزة التي يحتلها لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار الرئيس إلى الروابط العاطفية والتاريخية العميقة بين البلدين، قائلاً: إن العلاقات الإيرانية اللبنانية ليست مجرد علاقات سياسية، بل تقوم على أسس ثقافية وفكرية مشتركة، وروابط متينة بين الشعبين؛ وهي روابط جعلت شعبي البلدين يتقاسمان أفراح وأحزان بعضهما البعض.

وأكد الرئيس الإيراني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع باهتمام بالغ التطورات في لبنان، قائلاً: "إن رغبتنا الصادقة هي أن يعيش الشعب اللبناني في سلام واستقرار وطمأنينة، وأن يكون في مأمن من تهديدات ومؤامرات الكيان الصهيوني".

ورأى الرئيس أن الهجمات المتكررة التي يشنها الكيان الصهيوني، وأعماله اللاإنسانية والتوسعية، هي التحدي الرئيسي والسبب الرئيسي لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في لبنان والمنطقة، مؤكداً: "إن الهجمات على المدنيين العزل، واغتيال الشخصيات المؤثرة، وسياسات هذا الكيان التوسعية والتحريضية على الحرب، كلها تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه الأعمال واضح وثابت، ويرتكز على دعم حقوق شعوب المنطقة".

وأضاف بزشكيان، مشدداً على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع نطاق التعاون والتفاعل مع جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها لبنان: "إن تطوير العلاقات مع لبنان من أولوياتنا، وسيكون دوركم كسفير جديد في توطيد هذه العلاقات وتعميقها بالغ الأهمية والحسم".

وخلال هذا المراسم، أعرب أحمد سويدان، سفير لبنان الجديد لدى طهران، عن سعادته بلقاء الرئيس الايراني، متمنياً للحكومة والشعب الإيرانيين النصر والفخر في مواجهة التحديات المقبلة، واصفاً كلمات الرئيس بأنها مُشجّعة في ظل الوضع الحساس الراهن في المنطقة، ولا سيما بالنسبة لإيران ولبنان.

وأشار السفير اللبناني الجديد إلى عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً: "إن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية جزء لا يتجزأ من ثقافة الشعب اللبناني وحياته اليومية، وانطلاقاً من هذا الأساس، نؤمن بأن الضغوطات التي تُمارس ضد هذه العلاقات لن تُحقق أهدافها".

وأكّد أحمد سويدان على دعم كبار المسؤولين في البلدين لاستمرار وتعزيز التعاون، معرباً عن ثقته بأن العلاقات بين طهران وبيروت سترتقي إلى مستوى يليق بالبلدين، وأن هذا المسار سيكون بمثابة تكريم ديني للدماء والتضحيات والجهود المشتركة.

كما نقل السفير اللبناني الجديد تحيات الرئيس اللبناني للرئيس الايراني، وأكد التزام الحكومة اللبنانية الجاد بمواصلة الاتصالات والمشاورات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصف مستقبل العلاقات بين البلدين بأنه مشرق ومتوسع.