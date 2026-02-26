بزشكيان: نقل الصلاحيات للمحافظين ساهم في تحسين مجريات الامور

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الرئيس بزشكيان وهو يتحدث اليوم الخميس في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بمحافظة مازندران (شمال) التي يزورها، ان جل اهتمامنا وجهودنا منصبة على عدم تمركز الصلاحيات والادارة في العاصمة، لذلك فانه تم نقل قسم مهم من الصلاحيات للمحافظات والمحافظين. وقد ساهم ذلك في النهوض باداء المحافظات وزيادة السرعة في تنفيذ الاعمال.

واوضح انه تقرر اجراء الدراسات اللازمة حول النقل البحري وكذلك ممر الشمال – جنوب ووضع خارطة شاملة لتطوير محافظة مازندران.

واكد ان نيل رضا الناس في جميع المحافظات، يجب أن يشكل اولوية مهمة مضيفا اننا تقبلنا المسؤولية لخدمة الشعب. ان رضا الشعب مؤشر على تقديم النظام الاداري الخدمات بشكل صحيح.

واشار رئيس الجمهورية الى المساهمة الواسعة للشعب في تحقيق اهداف نهضة تطوير العدالة التعليمية بمشاركته، قائلا ان يجب اشراك الشعب في وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ.

واوضح اننا حققنا انجازات جيدة في مجال بناء المراكز التعليمية وتجهيزها بمشاركة الشعب. وفي سائر القطاعات، ان استطعنا استقطاب مشاركة الشعب، فان تنفيذ الاعمال سيزداد سرعة.

