انتهاء جولة المفاوضات النووية في جنيف.. الجولة القادمة في فيينا بعد التشاور مع العواصم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية العماني،بدر البوسعيدي، قال في منشور له على منصة اكس: لقد أنهينا اليوم بعد إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

أعرب وزير خارجية بلادنا عن تقديره لجهود وزير خارجية سلطنة عُمان في دعم المسيرة الدبلوماسية الجارية، مؤكداً أن نجاح المفاوضات مرهونٌ بجدية الطرف الآخر وتجنب المواقف والسلوكيات المتناقضة.

وأشاد وزير خارجية سلطنة عُمان بثبات إيران على نهجها الدبلوماسي في الملف النووي، مشدداً على استعداد عُمان لمواصلة مساعيها النبيلة وتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا المسار، معرباً عن أمله في أن تُفضي هذه المفاوضات، في ظل جدية الطرفين المتفاوضين، إلى نتيجة مُرضية للجميع.

وتابع: سنستأنف المحادثات قريباً بعد التشاور مع العواصم المعنية.

واضاف البوسعيدي: ستُجرى مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا.