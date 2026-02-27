  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٢:٣٢ م

خطيب الجمعة في طهران: التخصيب الصفري لليورانيوم مستحيل التحقيق

أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، آية الله احمد خاتمي ان التخصيب الصفري لليورانيوم مستحيل التحقيق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد خطيب الجمعة في طهران آية الله" احمد خاتمي" ان "الخط الثابت للنظام الإيراني يتمثل في حصر المفاوضات في الملف النووي فقط، ورفضه التفاوض بشأن القدرات الصاروخية، مشددا على أن إيران "لن تقبل مطلقا بتجميد وتعليق أنشطة تخصيب الیورانیوم"، واصفا مطلب بعض المفاوضين الأمريكيين بـ"التخصيب الصفري" بأنه مستحيل التحقيق.

ومن على منبر الجمعة في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران اليوم، قال آية الله خاتمي: في المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، يتحدث وزير الخارجية باسم موقف النظام، لكننا أيضا ننقل صوتكم أنتم أيها الشعب، مؤكدا أن "خط النظام واضح؛ المفاوضات يجب أن تقتصر على المجال النووي فقط، ولن تشمل أبدا القضايا الصاروخية.

