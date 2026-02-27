وزير الخارجية العماني يعقد محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي في واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة سبوتنيك، أنه أفادت وسائلل إعلام أمريكية، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني ويجري محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولين أمريكيين آخرين في واشنطن يوم الجمعة.

ويغادر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يتوسط المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، إلى واشنطن يوم الجمعة.

وسيلتقي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وسيط هذه الجولة من المحادثات، يوم الجمعة بعد يوم من الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي هذا الاجتماع المزمع بعد لقاء ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهره وكبير مستشاريه، مع البوسعيدي في جنيف يوم الخميس.

خلال هذه المفاوضات، يكون وزير الخارجية العماني مسؤولاً عن تبادل المذكرات والمعلومات بين الجانبين وتسهيل المحادثات غير المباشرة.

