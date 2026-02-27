وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان على خفض التوترات وإعطاء الأولوية للدبلوماسية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة القاهرة الإخبارية، ناقش الوزيران التطورات الراهنة في المنطقة خلال اتصال هاتفي، وأكدا على أولوية خفض التوترات على المستوى الإقليمي.

وفي إشارة إلى الظروف الحساسة في الشرق الأوسط، شدد الجانبان على ضرورة احتواء التوترات ومنع امتداد الأزمات، ودعوا إلى استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات والقضايا القائمة.

كما تناولت المباحثات آخر التطورات المتعلقة بغزة والسودان وليبيا والقرن الأفريقي، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد وزيرا خارجية مصر والسعودية على استمرار التنسيق السياسي والمشاورات بين البلدين من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

