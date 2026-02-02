مكالمة هاتفية بين عراقجي ووزراء خارجية المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب مشاورات دبلوماسية مع وزراء خارجية المنطقة، ناقش عراقجي آخر التطورات الإقليمية والدولية عبر مكالمات هاتفية مع نظرائه في مصر والسعودية وتركيا.

خلال المحادثات، استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفقاً لمعلومات رسمية.

أجرى عراقجي خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات عديدة مع نظرائه في المنطقة لمناقشة التطورات الإقليمية، ولا سيما التهديدات الأمريكية ضد إيران.

كما التقى عراقجي وتشاور مع رجب طيب أردوغان وهاكان فيدان، رئيس تركيا ووزير خارجيتها، خلال زيارته لاسطنبول يوم الجمعة الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعراقجي خلال زيارة استغرقت عدة ساعات إلى طهران يوم السبت.

ومساء الأحد، زعمت أكسيوس في تقرير إخباري أن تركيا ومصر وقطر تسعى لترتيب اجتماع بين ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ومسؤولين إيرانيين في أنقرة هذا الأسبوع.

/انتهى/