وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، مساء الاثنين، اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية، هاكان فيدان وبدر عبدالعاطي وفيصل بن فرحان، حيث أطلع نظراءه على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الايراني والاميركي في مسقط.

وقد وصف عراقجي هذه الجولة من المفاوضات بأنها بداية جيدة، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احياء الثقة تجاه نوايا وأهداف الجانب الأميركي.

من جانبهم، رحّب وزراء خارجية دول المنطقة ببدء مفاوضات مسقط، مؤكدين على أهمية استمرار هذه الحوارات للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي ومنع أي تصعيد للتوترات، واعتبروا نجاح هذه المفاوضات أمراً بالغ الأهمية لاستقرار وأمن المنطقة.

