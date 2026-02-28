https://ar.mehrnews.com/news/1968800/ ٢٨/٠٢/٢٠٢٦، ٢:٤٠ م رمز الخبر 1968800 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٢٨/٠٢/٢٠٢٦، ٢:٤٠ م حزب الله العراقي يرد على هجوم اليوم على جرف النصر بالعراق أكد قيادة عمليات كتائب حزب الله في العراق سنبدأ قريباً بمهاجمة القواعد الأمريكية رداً على عدوانهم. وأفادت وكالة مهر للأنباء استشهد شخصان على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم اليوم على العراق. رمز الخبر 1968800 کپی شد محتوى ذات صلة بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اثر العداوان الصهيوني الامريكي ميدفيديف يدين الهجمات على إيران الخارجية الايرانية: ردنا على العدوان الصهيوالأمريكي سيكون مدمرا، وسيجعل المعتدين يندمون على فعلتهم حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية سمات كتائب حزب الله العراق جرف الصخر
