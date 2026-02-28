  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٢:٤٠ م

حزب الله العراقي يرد على هجوم اليوم على جرف النصر بالعراق

حزب الله العراقي يرد على هجوم اليوم على جرف النصر بالعراق

أكد قيادة عمليات كتائب حزب الله في العراق سنبدأ قريباً بمهاجمة القواعد الأمريكية رداً على عدوانهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء استشهد شخصان على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم اليوم على العراق.

رمز الخبر 1968800

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات