بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اثر العداوان الصهيوني الامريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في البيان: أيها الشعب الإيراني الشريف، صباح اليوم، شنّ النظام الأمريكي الوحشي، بالتعاون مع الكيان الصهيوني الفاسد، عمليات جوية على مراكز في البلاد. هذه المرة، نُفّذت هذه العملية الدنيئة خلال مفاوضات كما في السابق، ويظن العدو أن الشعب الإيراني البريء سيستسلم لمطالبه الدنيئة بهذه الأعمال الجبانة. وقد ردّت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا ساحقًا على أعمالهم الدنيئة، وسنواصل إطلاع شعبنا العزيز على آخر المستجدات. يرجى الانتباه إلى النقاط التالية:

بحسب المعلومات الواردة من هذين النظامين الفاسدين، ستستمر عملياتهما في طهران وبعض المدن. لذا، يُرجى قدر الإمكان، مع الحفاظ على السلام، السفر إلى مراكز ومدن أخرى تُتيح لكم الأمان من شرور هذين النظامين.

أعدّت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع احتياجات المجتمع مسبقًا، ولا داعي للقلق بشأن توفيرها. يُرجى من المواطنين تجنب الازدحام في مراكز التسوق لما قد يُشكّله ذلك من مخاطر.

ستُغلق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر.

ستبقى البنوك في خدمة الشعب الإيراني الكريم.

ستعمل الدوائر الحكومية بنصف طاقتها الاستيعابية حاليًا.

/انتهى /