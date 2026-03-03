الإعلامي الأميركي كارلسون: قطر والسعودية تعتقلان عملاء للموساد خططوا لتفجيرات

أفادت وكالة مهر للأنباء، وتساءل كارلسون مستغربا عن دليل قيام 'إسرائيل' بتنفيذ تفجيرات في دولتين عربيتين خليجيتين وأجاب أن الموساد وإسرائيل "يريدان إلحاق الضرر بإيران وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت".

وقال كارلسون، إن "إسرائيل أرادت هذه الحرب للإضرار بدول الخليج (الفارسي)، وقد نجحوا".وتأتي تصريحات كارلسون في سياق العدوان الصهيواميركي على إيران ومحاولة الكيان الصهيوني تصعيد التوتر الاقليمي في المنطقة.

وفي وقت سابق،أفادت تقارير إعلامية عن مصدر عسكري، أن الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية نفذه الكيان الصهيوني.

وقال المصدر، إن الهجوم الذي طال منشآت أرامكو نفذه إسرائيليون، ويُعد نموذجًا لعملية "العلم الزائف (False Flag)".

وأضاف أن الهدف من هذه العملية هو صرف أنظار دول المنطقة عن جرائم إسرائيل في استهداف مواقع مدنية داخل إيران.

وأوضح المصدر أن إيران أعلنت، من دون أي تهاون، أنها ستضع جميع المصالح والمنشآت والإمكانات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تحت نيرانها، وقد استهدفت بالفعل عددًا كبيرًا منها حتى الآن، إلا أن منشآت أرامكو لم تكن ضمن الأهداف الإيرانية حتى هذه اللحظة.

وتابع أن المعطيات التي قدمتها مصادر استخباراتية تشير إلى أن ميناء الفجيرة في الإمارات قد يكون أحد الأهداف المقبلة للكيان ضمن عمليات «العلم الزائف»، وأن تل أبيب تعتزم استهدافه.

