  1. إيران
  2. المجتمع
٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٢:٠٨ م

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

أعرب السيناتور الأمريكي كريس مورفي عن قلقه إزاء استمرار الحرب مع إيران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية أقرت خلال اجتماع مغلق مع أعضاء الكونغرس بعدم قدرتها على وقف الطائرات المسيّرة الإيرانية، وتوقعها سقوط مزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في تصريح للصحفيين وصف مورفي الحرب بأنها “غير قانونية”، داعياً الكونغرس إلى التحرك سريعاً لمناقشة والتصويت على ترخيص العمليات العسكرية.
وبعد انتهاء الاجتماع بين الادارة الاميركية والنواب الامريكيين لشرح اسباب ووقائع الحرب، كشف مورفي ان الحكومة الامريكية تقول انها تتوقع وقوع المزيد من الخسائر ولا يمكنها فعل شيء.
وطالب مورفي الكونغرس بان يبادر سريعا الى ابداء المعارضة للحرب مع ايران.
وقال مورفي ان الجيش الامريكي غير قادر على التصدي للمسيرات الايرانية قائلا : ان هذا موضوع جاد بقدر ما ينبغي ان يكون جادا وهذه قضية حرب وسلام.
كما كشف السيناتور الامريكي ان الادارة الامريكية قالت لنا خلف الابواب بانه مزيدا من الامريكيين سيخسرون ارواحهم وانهم غير قادرين لوقف الطائرات المسيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1968897

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات