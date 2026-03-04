الحرس الثوري: استمرار الشيطنة والخداع الأمريكي سينتهي بانهيار البنية العسكرية والاقتصادية في المنطقة

وأفادت وكالة مخر للأنباء، انها اعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي في بيان: سينتهي استمرار الشيطنة والخداع الأمريكي في المنطقة بانهيار البنية التحتية العسكرية والاقتصادية فيها.

وأضاف: لن يُنسى أبدًا نزوح الجنود الأمريكيين مع حقائبهم في قطر والبحرين. إن أكبر جيش في العالم وأكثرها تكلفةً وتفاخرًا يفر من المنطقة.

وتابع: تسعى حلفاء الولايات المتحدة جاهدين للحصول على أنظمة دفاع جوي وتزويدها.

وأكد: الاستخدام السري للمنشآت المدنية في دول الخليج الفارسي من قبل الجيش الأمريكي ليس خافيًا على أعيننا ومراقبتنا.

