  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٤:٣٢ م

الحرس الثوري: استمرار الشيطنة والخداع الأمريكي سينتهي بانهيار البنية العسكرية والاقتصادية في المنطقة

الحرس الثوري: استمرار الشيطنة والخداع الأمريكي سينتهي بانهيار البنية العسكرية والاقتصادية في المنطقة

أكد الحرس الثوري الإسلامي ان استمرار الشيطنة والخداع الأمريكي في المنطقة سينتهي بانهيار البنية التحتية العسكرية والاقتصادية فيها.

وأفادت وكالة مخر للأنباء، انها اعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي في بيان: سينتهي استمرار الشيطنة والخداع الأمريكي في المنطقة بانهيار البنية التحتية العسكرية والاقتصادية فيها.

وأضاف: لن يُنسى أبدًا نزوح الجنود الأمريكيين مع حقائبهم في قطر والبحرين. إن أكبر جيش في العالم وأكثرها تكلفةً وتفاخرًا يفر من المنطقة.

وتابع: تسعى حلفاء الولايات المتحدة جاهدين للحصول على أنظمة دفاع جوي وتزويدها.

وأكد: الاستخدام السري للمنشآت المدنية في دول الخليج الفارسي من قبل الجيش الأمريكي ليس خافيًا على أعيننا ومراقبتنا.

/انتهى/

رمز الخبر 1968901
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات