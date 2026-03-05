المرجع الديني آية الله جوادي آمُلي يصدر فتوى الجهاد ضد القوات الأميركية والصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء قدم المرجع الديني آية الله جوادي آمُلي في تصريح له تعازيه باستشهاد قائد الثورة الإسلامية، معزيًا الأمة الإسلامية وأسرته الكريمة، وأضاف أن قائد الثورة توّج حصيلة سنوات طويلة من خدماته بالشهادة المباركة في سبيل الدين.

واشاد بمصنّعي الصواريخ ، واصفًا إياهم بأنهم من خيرة أنصار الإمام المهدي (عج) وأضاف: كما كان أصحاب الأئمة المخلصون أنصارًا لهم، فإن هؤلاء أيضًا كانوا أنصارًا لقائدهم، وأنصارًا لإيران الإسلامية وللشعب.

وأكد أن البلاد “تقف اليوم على أعتاب اختبار كبير”، داعيًا إلى الحفاظ الكامل على الوحدة والتلاحم وقال: “إن كان هناك ألم يسير اليوم، فإن أمامنا كنزًا عظيمًا. يجب أن نعي أن الأجنبي قصد هذه الأرض والماء، ويسعى إلى تقسيمها وتمزيقها. أرضنا هي عرضنا ودمنا.

واعتبر سفك دماء الصهاينة وترامب وأمثاله بانه ياتي في سياق الشريعة، وقال: “إن رسالة الإمام المهدي (عج) اليوم هي القتال ضد الصهيونية وأمريكا الظالمة”.

