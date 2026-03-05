استهداف ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي بيانا جاء فيه:

اصيبت صباح اليوم ناقلة نفط امريكية في شمال الخليج الفارسي بنيران مقاتلات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي مشتعلة حاليًا.

وقد سبق أن صرحنا بأنه، استنادًا إلى القوانين والقرارات الدولية، ستكون للجمهورية الإسلامية الايرانية السيطرة على مضيق هرمز في أوقات الحرب.

ويجب على الجميع الالتزام بذلك، وقد أكدنا أنه لن يُسمح للسفن العسكرية والتجارية، وغيرها، التابعة للولايات المتحدة، أو الكيان الصهيوني، أو الدول الأوروبية، أو حلفائها، بالمرور، وفي حال رصدها، سيتم استهدافها حتمًا.

