لافروف: إيران لم تُرسل أي رسالة إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة ريا نوفوستي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لم تُرسل إيران أي رسالة إلى الولايات المتحدة لإنهاء الصراع، وجهودها مُنصبّة الآن على الدفاع عن نفسها.

وتابع وزير الخارجية الروسي حديثه قائلاً: تُعرب روسيا عن تعاطفها مع أي ضحايا مدنيين في أزمة الشرق الأوسط. إن أزمة الشرق الأوسط الحالية لها تداعيات بعيدة المدى على العالم بأسره وعلى الاقتصاد.

وأضاف لافروف، مُشيرًا إلى وجود خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها حول الأهداف الحقيقية للعملية ضد إيران: "لا شك أن أحد أهداف العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران كان إثارة الفتنة بين دول الشرق الأوسط".

أشار المسؤول الروسي الرفيع إلى أن الغرب بذل قصارى جهده لعرقلة أي أجندة إيجابية في الشرق الأوسط، ويعمل وفق مبدأ "فرق تسد".

وفي جزء آخر من خطابه، قال لافروف إن روسيا، بالتعاون مع شركائها، ستسعى جاهدة لخلق مناخ يجعل من المستحيل شنّ أي عمليات ضد إيران.

كما ذكر أن حلف الناتو يُجرّ الآن إلى حرب ضد إيران.

