اقامة مراسم تشييع 30 شهيدًا من شهداء الحرب في أصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بدأت مراسم تشييع جثامين 30 شهيدًا من شهداء الأمن، الذين استشهدوا في الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية والصهيونية، صباح الخميس، بحضور حاشد من أهالي أصفهان في ساحة بزرجمهر.

وقد تحولت ساحة بزرجمهر إلى مسرح للحزن والخشوع في أصفهان.

واستقبل أهالي محافظة أصفهان، بحضورهم الكبير وغير المسبوق في هذه المراسم، هذا الموكب الجنائزي، وأظهروا تعاطفهم مع عائلات الشهداء وقيمهم الثورية بهتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

هؤلاء الشهداء الثلاثون، الذين كانوا ضباطًا وقادة أمن، صمدوا بتضحياتهم في وجه تهديدات العدو، ويُوارى جثمانهم الثرى الآن في رحاب أهاليهم الذين يفخرون بهم.

