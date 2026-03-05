الكيان الصهيوني وأمريكا يستهدفان 105 مواقع مدنية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت جمعية الهلال الاحمر الايراني: حتى الآن، تعرّضت 105 مواقع ومراكز مدنية لهجمات من قبل الكيان الصهيوني والأمريكي.

وأوضحت أن المناطق السكنية التي تعرّضت لهجمات مباشرة وألحقت بها أضرارًا جسيمة تقع في مدن مراغة، وأورمية، ولامرد، وأصفهان، وهمدان، وكردستان، وكرمانشاه، ومناطق في طهران تشمل نارمك، وشهيد كشوردوست، ومنطقة قائم السكنية، ومجمع شهيد بروجردي السكني، ومجمع كوثر السكني.

واضافت: تعرض 174 مدينة لهجمات العدو وتسجيل 1332 هجوما في 636 موقعا منذ بداية الحرب.

وتابعت الهلال الأحمر الإيراني: تعرض ١٤ مركزا صحيا لأضرار نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد منذ بدء الحرب.

