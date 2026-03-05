  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٤:٢٧ م

الجيش الإيراني تستهدف القوات الأمريكية في الكويت

الجيش الإيراني تستهدف القوات الأمريكية في الكويت

استهدفت قوات البحرية للجيش الإيراني موقع تواجد القوات الأمريكية في الكويت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الخميس، أن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للبحرية، في عملية نُفّذت قبل ساعات، استهدفت موقع القوات الأمريكية في معسكر العديري بالكويت، باستخدام طائرات مسيّرة هجومية.

/انتهى/

رمز الخبر 1968937

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات