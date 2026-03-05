في تطور نوعي..الحرس الثوري يستهدف قلب تل أبيب بصواريخ "خرمشهر٤" الثقيلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي في البيان رقم 21 لعملية الوعد الصادق 4:

أُطلقت صواريخ خرمشهر 4 الثقيلة التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، برأس حربي يزن طنًا واحدًا، على قلب تل أبيب، ومطار بن غوريون، وقاعدة السرب 27 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي في المطار، في الموجة التاسعة عشرة من عملية الوعد الصادق 4، تحت الرمز المبارك "يا حسن بن علي، عليه السلام".

إن نجاح هذه الصواريخ الاستراتيجية، بمساعدة طائرات هجومية مسيّرة، في اختراق طبقات الدفاع الإقليمية والداخلية السبع للأراضي المحتلة، خلق جحيمًا حقيقيًا للمعتدين.

تجدر الإشارة إلى أنه في الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، تم استهداف 20 هدفًا عسكريًا أمريكيًا في المنطقة، وفي دول البحرين والإمارات والكويت، بنجاح.

إن التخطيط والتنسيق العملياتي والفصل المدروس للأدوار الهجومية بين مختلف فصائل القوات المسلحة الإيرانية على جبهات متعددة وشاملة، بما يتجاوز التقديرات العسكرية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، قد غيّر معادلة الحرب.

إن هروب الجنود الأمريكيين الجبان من قواعدهم في المنطقة ولجوئهم إلى فنادق الدول المضيفة، والاستخدام السري للمنشآت المدنية في دول الخليج الفارسي من قبل الجيش الأمريكي المعتدي، ليس خافيًا على أجهزة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري.

إن جنود الحرس الثوري البواسل يتربصون بجنود الجيش الأمريكي المعتدي، ولن يتركوهم يفلتون.

/انتهى/