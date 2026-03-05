  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٦:٠٤ م

عراقجی: لم نطلق ای مقذوف علی أذربيجان

اكد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ان ايران تنفي إطلاق أي مقذوف باتجاه أذربيجان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيحون بيراموف.

وأكد وزير خارجية إيران، مشدداً على سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه أذربيجان، أن إيران ترغب في توسيع علاقاتها مع جمهورية أذربيجان في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى تفجيرات اليوم في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، نفى عراقجي إطلاق إيران أي مقذوف باتجاه الجمهورية، وقال إن القوات المسلحة الإيرانية تجري التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار عراقجي تحديداً إلى دور الكيان الإسرائيلي في مثل هذه الهجمات بهدف تضليل الرأي العام وتقويض علاقات إيران الطيبة مع جيرانها، وقال إنه تم رصد أمثلة أخرى من هذا القبيل في الأيام الأخيرة.

أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لإصابة عدد من مواطني جمهورية أذربيجان في هذا الحادث وتمنى لهم الشفاء العاجل.

