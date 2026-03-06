عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي



أفادت وكالة مهر للأنباء، ناقش وزير الخارجية الإيراني في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيره الهندي "سوبرامانیام جایشانکا" والسريلانكي " ویجیتا هرات" آخر التطورات في المنطقة في ظل العدوان الأمريكي والصهيوني المشترك على إيران.ومن خلال شرحه وتوضيحه للجرائم الصهيونية والأمريكية، أكد وزير خارجية بلادنا على مسؤوليات وواجبات الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء في إدانة العدوان.وأدان عراقجي جريمة استهداف الفرقاطة "دنا" بدون أي تحذير في المياة الدولية على بعد 2000 مايل عن السواحل الإيرانية.

وأكد على متابعة هذه الجريمة قانونياً في المحافل الدولية.وخلال تشكره لسريلانكا لجهودها في إنقاذ البحارة الإيرانيين لفرقاطة "دنا" ، أكد عراقجي على ضرورة حفظ سلامة السفن الإيرانية وسلامة بحارتها.وأكد كلا الطرفين على أهمية متابعة الاتصالات والمباحثات بين دولهم.

/انتهى/