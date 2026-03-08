  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٨:٤١ ص

إيرواني: العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف الأهداف العدوانية لأمريكا وإسرائيل

إيرواني: العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف الأهداف العدوانية لأمريكا وإسرائيل

أكد المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أن العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف حصراً الأهداف والقدرات التي تُعد مصدرًا أو منطلقًا للأعمال العدوانية ضد الشعب الإيراني أو تُستخدم لدعمها.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأكد إيرواني أن لا شيء يمكن أن ينفي أو يضعف الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان العسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي رسالة وجهها السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أوضح أن العمليات الدفاعية الإيرانية موجهة فقط نحو الأهداف والقدرات المرتبطة بالاعتداءات على إيران.

وأشار إيرواني إلى أن دول المنطقة تدرك جيدًا أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها لم يسهم في تعزيز أمن المنطقة، بل استُخدم لدعم أعمال تُرتكب ضد المدنيين الإيرانيين، بما في ذلك النساء والأطفال، من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن العمليات الدفاعية الإيرانية ضد القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة لا ينبغي تفسيرها بأي حال على أنها عداء أو خصومة مع دول المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1969012

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات