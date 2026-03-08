إيرواني: العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف الأهداف العدوانية لأمريكا وإسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأكد إيرواني أن لا شيء يمكن أن ينفي أو يضعف الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان العسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي رسالة وجهها السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أوضح أن العمليات الدفاعية الإيرانية موجهة فقط نحو الأهداف والقدرات المرتبطة بالاعتداءات على إيران.

وأشار إيرواني إلى أن دول المنطقة تدرك جيدًا أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها لم يسهم في تعزيز أمن المنطقة، بل استُخدم لدعم أعمال تُرتكب ضد المدنيين الإيرانيين، بما في ذلك النساء والأطفال، من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن العمليات الدفاعية الإيرانية ضد القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة لا ينبغي تفسيرها بأي حال على أنها عداء أو خصومة مع دول المنطقة.

