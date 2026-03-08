اليوم التاسع للعدوان الصهيوامريكي..توسيع نطاق الحرب واستمرار الموجات المتتالية من الهجمات الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الحرس الثوري الاسلامي في اليوم التاسع من الحرب العدوانية الصهيوالامريكية على ايران، تنفيذ موجات متتالية من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في إطار عمليات الوعد الصادق ٤.

وفي هذا السياق، اوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي انه خلال الموجات الجديدة منذ فجر اليوم تم اسهتداف مواقع واهداف مختلفة من الشمال الى الجنوب في الاراضي المحتلة باستخدام صواريخ "خيبرشكن"، و"عماد"، و"قدر" ذات رؤوس متعددة بشكل دقيق. كما أعلن الحرس الثوري عن استهداف قاعدة " جفير" الامريكية في البحرين التي انطلق منها الهجوم على مشأة تحليل المياه في جزيرة قشم جنوب البلاد.

نطاق ساحة الحرب تتوسع

يمكن اعتبار اليوم التاسع من الحرب نقطة حاسمة في تغيير نطاق ساحة الحرب، حيث تحولت اوضاع الحرب الى ساحة من العمليات المركبة ومتعددة الطبقات وان تنفيذ الموجات الجديدة من عملية الوعد الصادق ٤ تظهر انها لم تحتفظ ايران بقدرتها على استمرار الهجمات للمدى البعيد فحسب، بل ان قوتها على كسر الاجهزة الراداراية للعدو تؤكد ان تدمير الأهداف أصبح أسهل بكثير.

الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة كورقة ربح لإيران

في احدث التطورات، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي ان الكثير من الاجهزة الرادارية والدفاعية للعدو تم تدميرها، فعليها، تصيب جميع الصواريخ الموجهة اهدافها المحددة، ما يعزز هذا القول، هو استخدام صواريخ ذات رؤوس متعددة تمكن ايران من تجاوز الدفاعات الجوية المتعددة. وبالتزامن، ان دخول القوات البرية للجيش في العمليات باستخدام طائراته المسيرة واستهداف عمق الاراضي المحتلة، يظهر التنسيق التام بين الجيش والحرس الثوري الاسلامي.

امين المجلس الأعلى للأمن القومي: لن نتخلى عن ملاحقة الأمريكيين

وفي سياق اخر، أنه رفض امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني الليلة تصريحات ترامب المضحكة بشأن تدخله في اختيار قائد جديد لإيران وأكد ان الضربات الايرانية على العدو ستكون مستمرة وسنوجه عليه خسارات حتى لايتجرأ للإعتداء على ايران مرة اخرى.

الأفق المستقبلي للحرب

في اليوم التاسع من الحرب، انها دخلت مرحلة "المعاقبة النشطة"، حيث ان الاستعداد لاستمرار الهجمات على قواعد وممتلكات جديدة للعدو الامريكي في المناطق المختلفة، يؤكد ان إيران تسعى لتغيير معادلة الردع. اذ بعث المتحدث باسم الحرس الثوري هذه الرسالة بشكل جيد وقال: نحن التزمنا بالقوانين الدولية بشكل كامل، عكس الولايات المتحدة التي شن عدوانا على دولة ذات سيادة وعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.

/انتهى/