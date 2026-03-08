رئيس الجمهورية: احلام العدو بتركيع إيران لن تتحقق..الشعب أدخل اليأس في قلوب الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال زيارته اليوم الاحد للمراكز الصحية وامكانات البلاد في هذا المجال، عن تقديره لتواجد الشعب في الساحة، معتبرا هذا الحضور قد ادخل اليأس في نفوس الاعداء.

واضاف : ان العدو له تصورات ساذجة عن تصريحاتي، العدو يريد ان تكون ايران ودول الجوار في حالة حرب، ويسعى الى بث الخلافات فيما بينها.

وتابع بزشكيان: صرحنا مرارا وكما أكد قائد الثورة الاسلامية، نحن اخوة مع دول الجوار ويجب ان تكون علاقاتنا جيدة.

واضاف: اذا ارادوا استخدام اراضي بلد للاعتداء على اراضينا، فاننا مضطرون للرد على هذا الاعتداء، وهذا الرد ليس بمعنى اننا لدينا خلاف مع ذلك البلد او نريد ايذاء شعبها، ونحن مضطرون للرد.

واردف رئيس الجمهورية: كلما زاد الضغط على اراضينا ، فان قدرتنا على الرد ستتضاعف، متساءلا: أ لا تشعر امريكا واسرائيل بالخجل من قتل الاطفال؟ أ لا يشعرون بالخجل من مقتل اكثر من 50 ألف طفل في غزة؟.

وأكد بزشكيان ان ايران ستتصدى بقوة لأي بلد يهاجمها وسترد عليه بقوة، وان القوات المسلحة وقوات التعبئة متواجدة في جميع مناطق البلاد، وستدافع عن البلاد بكل وجودها، ولن تحقق احلام الاعداء، ايران لن تركع امام الغطرسة والظلم والعدوان.

وقال الرئيس الايراني: نحن اصدقاء مع دول المنطقة وانهم اخوتنا، يجب ان نتعاون وان لا نسمح لامريكا واسرائيل بخداع دول المنطقة والايقاع فيما بينها، وفي داخل البلاد واطرافها هناك من لديهم مشكلة معنا، لكن حاليا ليس وقت مناقشة هذه الخلافات، اذا كان هناك خلاف فيجب حله فيما بيننا.

واردف قائلا: يجب ان لا نسمح بان تؤدي الخلافات الى تحقيق الاعداء مآربهم المشؤومة. واعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للشعب الايراني، وقال: الشعب بحضوره في الساحة اظهر وفاقه وتضامنه لانه يريد الدفاع عن مياهه واراضيه، مشددا على عدم السماح للعدو باحتلال شبر واحد من اراضي ايران.

