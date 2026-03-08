بيان من 1170 عالم من أهل السنة في محافظة "هرمزجان" يدين اغتيال الشهيد الإمام الخامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن 1170 عالم وإمام جماعة وناشط ديني من أهل السنة في هرمزجان، أصدروا بياناً مشتركاً ينعون به الإمام الشهيد ويدينون جريمة اغتياله النكراء.

وأكدوا في بيانهم دعمهم الكامل لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران ومقام الولي الفقيه في وجه مطامع أعداء الإسلام، والعدو الأمريكي والكيان الصهيوني على وجه الخصوص.

وجاء في البيان: "إن علماء أهل السنة في هرمزجان كما كانوا دوماً، يؤكدون على التبعية التامة والامتثال لأوامر قائد الثورة الجديد وحفظ الوحدة والانسجام للأمة الإسلامية. وعلى الثبات على طريق تحقق كامل مثل وقيم الثورة الإسلامية والدفاع عن عزة واستقلال إيران الإسلامية".

