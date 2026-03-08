عضو مجلس القيادة المؤقت: أي دولة ترغب في حماية أمنها يجب أن تمنع العدو من استخدام أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال"آية الله أعرافي" في تصريح له اليوم الأحد على، أن "الشعب الإيراني والقوات المسلحة يواصلون الصمود والشجاعة في مواجهة الهجمات الأخيرة من جانب أمريكا والكيان الصهيوني"؛ داعيا "جميع الفئات، والتيارات، النخب ووسائل الإعلام للقيام بدور فعال في دعم إيران والدفاع عن الإسلام".

وأشار عضو مجلس القيادة المؤقت إلى، أن "الدفاع عن إيران والإسلام يمثل واجبا وطنيا وثوريا وإسلاميا للجميع"؛ مؤكدا بأن "إيران تقف إلى جانب المسلمين وأحرار العالم والدول الإقليمية، لكنها لن تتردد في مهاجمة العدو وقواعده"، كما حذر أي دولة تسمح للعدو باستخدام أراضيها بأن تتوقف عن ذلك.

وشدد اعرافي على، أن "الأولوية الحالية في البلاد هي استمرار الحرب والرد على العدوان، مع ضمان دعم القوات المسلحة واتخاذ تدابير شاملة لتلبية احتياجات الشعب والمجتمع".

