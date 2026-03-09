وزير الخارجية: اختيار آية الله السيد مجتبى الخامنئي ستكون ضمانةً للحفاظ على السيادة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الخارجية الإيراني في بيان له، أتقدم بالتهنئة إلى سماحة آية الله السيد مجتبي الحسيني الخامنئي وإلى الشعب الإيراني العظيم بمناسبة انتخابه المستحق كثالث قائد للثورة الإسلامية. ولا شك أن هذا الاختيار، في ظل الظروف الراهنة والحساسة التي تمر بها البلاد، سيشكل ضمانةً للحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة أراضي وطننا العزيز، وسيعزز الوحدة والتماسك الوطنيين.

وأضاف، إنني، إلى جانب جميع دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم السفراء والقائمون بالأعمال والقناصل العامون ورؤساء بعثات بلادنا في الخارج، وكذلك نواب وقيادات وموظفو وزارة الخارجية داخل البلاد، نعلن البيعة للقائد الثالث للثورة الإسلامية، ونعاهد على ألا ندخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني العظيم، وتعزيز المصالح والأمن الوطنيين، وتحقيق الأهداف العليا للثورة الإسلامية الإيرانية.

واختتم بالتأكيد أنه لن يسقط العلم من يد حامل اللواء أبدًا.

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