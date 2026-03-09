آية الله لاريجاني يبايع قائد الثورة آیة الله مجتبى الخامنئي (حفظه الله)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله آملي لاريجاني أرسل رسالة تهنئة بايع فيها آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله) كقائد للثورة الإسلامية خلفاً للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية).

وجاء في رسالته :" يأتي هذا الاختيار المناسب في أكثر اللحظات التاريخية حساسية، وفي اوتون المعركة مع الإرهاب الأمريكي والصهيوني، وفي ظل التهويل و التهديدات من قبل الأعداء كبلسمٍ على آلام وجروح شعبنا العزيز. وتأكيدٍ على لزوم الاستمرار على نهج الإمام الراحل والشهداء الكرام.

وأضاف آية الله لاريجاني في رسالته:" من جانبي، أبارك هذا الاختيار المناسب والمهم في هذه اللحظة التاريخية لجميع الأمة الإيرانية الشريفة، وللمسؤولين والنخب في الدولة، وأتمنى راجياً أن نكون جميعا بوحدتنا حول القائد المنتخب ، سداً منيعاً للبلاد أمام مطامع العدو".

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