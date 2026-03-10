بوتين يؤكد استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لإنهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنھ تبادل الرئيسان وجهات النظر خلال مكالمة هاتفية حول أهم قضايا التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية في أعقاب العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران.



وفي مساء الثلاثاء، وبمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عُقدت مكالمة هاتفية مع الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأكد الرئيس الروسي، في معرض تجديدھ لمعارضة بلاده للعدوان العسكري على إيران، استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة وأي دعم ممكن لإنهاء الصراعات في المنطقة في أسرع وقت.



خلال هذا الحوار، أعرب بزشكيان عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أشار إلى الأعمال العدوانية الأخيرة التي ارتكبها المعتدون الأمريكيون والصهيونيون في مهاجمة البنية التحتية المدنية والمواطنين العاديين، وشدد على ضرورة إدانة الأعمال العدوانية والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة والکیان الصهيوني في المحافل الدولية.



كما أكد رئيسا البلدين على ضرورة مواصلة المشاورات على أعلى المستويات.