الحرس الثوري يوجه ضربتين صاروخيتين لقاعدة المروحيات الاميركية في العديري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح البيان ان القوات البحرية للحرس الثوري وخلال الموجة الـ 38 من عملية الوعد الصادق وجهت ضربتين صاروخيتين الى قاعدة المروحيات الاميركية في العديري في الكويت وعلى الاثر تم نقل اكثر من 100 مصاب من الجنود الاميركيين الى مستشفيي الجابر والمبارك في الكويت.

كما اصابت الصواريخ والمسيرات البنى التحتية الاساسية للقاعدة الاميركية في ميناء السلمان باعتباره مركز الاسطول الخامس الاميركي ، وتم قصف منظومة "ليدز" الاميركية ايضا في هذا الموضوع.

وطال القصف المتزامن ايضا معسكر الباتريوت ومخازن المعدات ومراكز الاسكان ومراكز تجمع القوات الاميركية في القاعدتين البحريتين في محمد الأحمد وعلي السالم.

واكد البيان ان الحرب مستمرة بقوة ضد الاميركيين الارهابيين والكيان الصهيوني المجرم.

وختم البيان: اننا لا نفكر الان الا باستسلام العدو ولا ننهي الحرب الا عندما ترتفع ظلال الحرب عن البلاد.