  1. إيران
  2. المجتمع
١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٥:١٩ م

بإيمان حسيني وشجاعة قل نظيرها، فيديو يظهر هدوء رئيس السلطة القضائية لحظة استهداف المكان بصاروخ

بإيمان حسيني وشجاعة قل نظيرها، فيديو يظهر هدوء رئيس السلطة القضائية لحظة استهداف المكان بصاروخ

أظهر فيديو مباشر أثناء تغطية مسيرة يوم القدس العالمي، رئيس السلطة القضائية وهو يكمل مقابلته وهتافه بهدوء وثبات في شوارع طهران إلى جانب الجماهير بعد استهداف صهيوني للمكان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في محاولة يائسة من جيش الكيان الصهيوني المجرم لإسكات صوت الحق و لإرهاب وتخويف الشعب الإيراني، نفذ جيش الكيان عمليات استهداف للتجمعات الشعبية في العاصمة طهران .يذكر أنه وأثناء حضور رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين محسن ايجئي لأحد المسيرات إلى جانب عموم الشعب والجماهير في قلب العاصمة طهران، تم استهداف المنطقة بصاروخ.ويظهر مقطع الفيديو السيد إيجئي وهو يتابع حديثه مع الصحافة بهدوء وثبات قل نظيرهما بعد إصابة الصاروخ. مما لاقى استحسان رواد وسائل التواصل الاجتماعي.كما يظهر الفيديو المتظاهرين يعبرون عن غضبهم وكرههم بالهتافات والصراخ بعد عملية الاستهداف.

/انتهى/

رمز الخبر 1969188

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات