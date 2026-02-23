ايجئي: العدالة ومكافحة الفساد أولوية للسلطة القضائية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام والمسلمين محسني ایجئي، رئيس السلطة القضائية، قال في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معيداً التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مشيراً إلى الترهات والتهديدات المستمرة والمتوالية التي يطلقها رئيس أمريكا تجاه الأمة الإيرانية، قائلاً: "على رئيس أمريكا التافه والحقير والسافل أن يعلم أن شعب إيران الإسلامي هم تلاميذ مدرسة القرآن والإسلام الأصيل، وأنه بمثل هذه الاستعراضات العسكرية والتهديدات لن يخافوا ولن يستسلموا، ولن يتنازلوا عن حقوقهم وعزتهم وكرامتهم. بل على العكس، فإن هذه التهديدات تزيد من تماسك ووحدة الشعب الإيراني في مواجهة المستكبرين والعنيدين."

وأوضح رئيس الجهاز القضائي: "إذا أقدمت أمريكا أو الكيان الصهيوني على حماقة، وأرادت بناءً على حسابات وتقديرات خاطئة تصلها من بعض المعارضين خونة الوطن، توجيه ضربة للشعب الإيراني، فليتيقنوا أنهم سيتلقون رداً قاصماً وضربة أشد."

وتطرق رئيس السلطة القضائية إلى موضوع مكافحة الفساد، قائلاً: "نظراً لمناورات العدو وحربه النفسية الواسعة النطاق اليوم، يجب أن نولي اهتماماً أكبر لموضوع مكافحة الفساد في مختلف المجالات، بما في ذلك الفساد الاقتصادي والسياسي والثقافي والمسائل المضادة للأمن. ومعنى مكافحة الفساد ليس فقط الاعتقال والتوقيف والسجن؛ هذا جزء واحد من موضوع مكافحة الفساد. لكن الجزء والأمر الأهم هو تحديد منافذ الفساد وجذوره وأسبابه وسدها، واعتماد أساليب علمية لمنع نمو وخلق ثغرات للفساد.

