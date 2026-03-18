ايجئي: رغم الحرب لم يحدث أي خلل في ادارة البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال محسن ايجئي رئيس السلطة القضائية في اجتماع مع عدد من أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية في اشارة الى ظروف البلاد الحربية: ان التواجد الغفير للشعب في الشوارع والميادين من بداية حرب رمضان حتى الان امر استثنائي للغاية. أكد ايجئي:كما تعلمون أن القوات المسلحة سيطروا على الميدان والشعب الكريم استولى على الشارع وهذا امر مبارك ومثير للاهتمام حيث وصف بعض المحللين الاجانب أن هذا القدر من الانسجام بين كافة شرائح الشعب يعتبر ما يشبه معجزة.

وأضاف رئيس السلطة القضائية مشيرا الى الثباث والأداء الجيد للبلد في هذه الظروف: كان يتصور العدو أنه بفرض هذه الحرب علينا كان البلاد يتعرض للفوضى ويفقد أمنه إلا أن رغم خسائر الكبرى و فقدان الاعاظم والكبار لم يحدث أي خلل في ادارة الشؤون. ان استشهاد قائد الثورة الاسلامية كان مصيبة طامة وكذلك استشهاد القادة العسكريين وعدد من السلطات ولكن رغم كل هذه الظروف ما شاهدنا أي خلل في تقدم أمور البلاد وقضايا مرتبطة بالحرب.

