زاخاروفا: الهجوم على ايران، خلف خسائر واسعة للاقتصاد العالمي والبيئه

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلت وكالة انباء "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها ان روسيا على اتصال مع جميع اطراف الحرب ضد ايران وتدعوهم بقوة للتحرك باتجاه وضع نهاية للتصعيد.

واضافت ان السبيل لتسوية المشاكل المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز "يجب البحث عنه خلف طاولة المفاوضات."

واكدت ان روسيا ستواصل دعمها للشعب الايراني الصديق "الذي مر باختبارات عسيرة".

واوضحت في جانب اخر ان موسكو تندد بقوة بالهجمات الاسرائيلية على الاهداف المدنية في لبنان.

وحذرت زاخاروفا من ان الحرب على ايران، تهدد مباشرة امن الطاقة في العالم وتضر بالاقتصاد الدولي.