١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٢ ص

زاخاروفا: الهجوم على ايران، خلف خسائر واسعة للاقتصاد العالمي والبيئه

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان هجوم امريكا والكيان الصهيوني على ايران، تسبب بخسائر هائلة للاقتصاد العالمي والبيئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلت وكالة انباء "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها ان روسيا على اتصال مع جميع اطراف الحرب ضد ايران وتدعوهم بقوة للتحرك باتجاه وضع نهاية للتصعيد.

واضافت ان السبيل لتسوية المشاكل المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز "يجب البحث عنه خلف طاولة المفاوضات."

واكدت ان روسيا ستواصل دعمها للشعب الايراني الصديق "الذي مر باختبارات عسيرة".

واوضحت في جانب اخر ان موسكو تندد بقوة بالهجمات الاسرائيلية على الاهداف المدنية في لبنان.

وحذرت زاخاروفا من ان الحرب على ايران، تهدد مباشرة امن الطاقة في العالم وتضر بالاقتصاد الدولي.

