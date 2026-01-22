زاخاروفا: الشعب الايراني احبط مخطط الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعربت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الخميس عن ارتياحها "لاننا نشهد تطبيع الاوضاع عقب الاضطرابات والاجراءات المستلهمة من خارج ايران في الايام الاولى من السنة الجديدة".

واكدت ان الاضطرابات في ايران مُوّلت بشكل واضح من خارج ايران.

واضافت ان تلك الفئة من القوى الخارجية المعادية التي سعت لتطبيق سيناريو الثورات الملونة التي ترغب فيها في الجمهورية الاسلامية، اضطرت للقبول بحقيقة الوضع الطبيعي في ايران.

واكدت ان روسيا تعلن ثانية عن تضامنها مع الشعب الايراني مضيفة "اننا نقدم خالص العزاء لاسر واصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى."

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ان بلادها على تواصل وثيق ومستمر مع شركائها الايرانيين لمشاركة روسيا تقييمهم لتطورات الوضع.