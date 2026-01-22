  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٧:٢١ م

زاخاروفا: الشعب الايراني احبط مخطط الاعداء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اننا نشهد تطبيع الوضع في ايران مضيفة ان جهود المسؤولين لحفظ النظام والقانون والاهم، المسيرات التي خرج فيها الاف الايرانيين لدعم النظام والدستور وسيادة البلاد واستقلالها، احبطت المخططات الهدامة الرامية لزعزعة الاستقرار في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعربت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الخميس عن ارتياحها "لاننا نشهد تطبيع الاوضاع عقب الاضطرابات والاجراءات المستلهمة من خارج ايران في الايام الاولى من السنة الجديدة".

واكدت ان الاضطرابات في ايران مُوّلت بشكل واضح من خارج ايران.

واضافت ان تلك الفئة من القوى الخارجية المعادية التي سعت لتطبيق سيناريو الثورات الملونة التي ترغب فيها في الجمهورية الاسلامية، اضطرت للقبول بحقيقة الوضع الطبيعي في ايران.

واكدت ان روسيا تعلن ثانية عن تضامنها مع الشعب الايراني مضيفة "اننا نقدم خالص العزاء لاسر واصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى."

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ان بلادها على تواصل وثيق ومستمر مع شركائها الايرانيين لمشاركة روسيا تقييمهم لتطورات الوضع.

