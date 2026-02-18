موسكو: الابتزاز لا يفضي إلى نجاح المفاوضات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، ردا على تهديدات واشنطن لطهران، أن الابتزاز لا يفضي إلى نجاح المفاوضات مع إيران.

وقالت "زاخاروفا" خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو مستعدة لتسهيل المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف"، ردا على سؤال حول تقارير إعلامية أمريكية تفيد بعرض واشنطن على طهران تسليم اليورانيوم المخصب لتخزينه في الشرق الأوسط، صرح أن "روسيا سبق وأعلنت استعدادها لقبول اليورانيوم الإيراني المخصب وفق المقترح المقدم".