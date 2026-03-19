١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٧:٢٤ م

استهداف محطة حيفا الكهربائية

استهداف محطة حيفا الكهربائية

تعرضت محطة كهرباء حيفا إلى استهداف صاروخي ادى إلى انقطاع كامل للكهرباء في حيفا ومحيطها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التلفزيون الإيراني أعلن عن استهداف صاروخي لمحطة كهرباء حيفا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع كامل للكهرباء في حيفا ومحيطها

واعلنت سائل إعلام إسرائيلية عن إصابة منشأة حيوية في حيفا و تل أبيب

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صواريخ إيرانية في محطة البتروكيماويات بخليج حيفا محذرة من تسرّب مواد خطيرة في حيفا بعد الضربات الإيرانية الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "القناة 15": بموافقة الرقابة.. في الهجوم الصاروخي الأخير من إيران كان هناك إصابة في مصافي النفط بحيفا معلنة عن أضرار بمصافي النفط في حيفا من جراء القصف الإيراني.

