استهداف محطة حيفا الكهربائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التلفزيون الإيراني أعلن عن استهداف صاروخي لمحطة كهرباء حيفا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع كامل للكهرباء في حيفا ومحيطها

واعلنت سائل إعلام إسرائيلية عن إصابة منشأة حيوية في حيفا و تل أبيب

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صواريخ إيرانية في محطة البتروكيماويات بخليج حيفا محذرة من تسرّب مواد خطيرة في حيفا بعد الضربات الإيرانية الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "القناة 15": بموافقة الرقابة.. في الهجوم الصاروخي الأخير من إيران كان هناك إصابة في مصافي النفط بحيفا معلنة عن أضرار بمصافي النفط في حيفا من جراء القصف الإيراني.