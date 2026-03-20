المتحدث باسم القوات المسلحة: اغتيال المسؤولين هو نتيجة يأس الأعداء

وأفلدت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة اليوم الجمعة، قال العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: إن مسؤولي وضباط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كالشعب، يعيشون مع الشعب وبين الشعب. إنهم ليسوا مجرمين كمسؤولي الكيان الصهيوني الإرهابي وأمريكا، الذين اختبأوا في الملاجئ تحت الأرض أو يتخذون الشعب درعًا لحماية أنفسهم، لعجزهم عن مقاومة الشعب الإيراني الباسل وإرادة القوات المسلحة وشجاعتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: إن اغتيال مسؤولي الدولة وبعض قادة القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس دليلاً على قوة العدو، بل هو نتيجة يأسه ووحشيته.

وقال العميد شكارجي: "نحن نراقب مسؤوليكم وقادتكم الجبناء، وطياريكم وجنودكم الأشرار، وبكل عزم، سنواصل الهجمات القوية والساحقة التي قمنا بشنها ضدكم في الماضي، ولن يفوت الأوان لإخراجكم من مخابئكم وإذلالكم وعاركم ومعاقبتكم على فعلتكم الشنيعة". وأكد قائلاً: "من الآن فصاعداً، وبناءً على المعلومات التي لدينا منكم، فإن مناطق الجذب السياحي والمنتجعات ومراكز السياحة والترفيه في العالم لن تكون آمنة لكم أيضاً".

