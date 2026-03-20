اجراء الموجة 66 من عمليات "الوعد الصادق 4" بـ 5 منظومات ثقيلة جدا ومتعددة الرؤوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان صادر: نُفذت هذه الموجة بنداء "يا زهراء (س)"، إهداءً لروح سيد شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، واستهدفت أهدافاً في قلب وجنوب الأراضي المحتلة وتل أبيب، بالإضافة إلى قواعد الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة، وتمت العملية بنجاح كامل.

استُخدمت في هذه الموجة منظومات تعمل بالوقود الصلب والسائل، ومنظومات ثقيلة جدا، وصواريخ نقطوية (بالغة الدقة) ومتعددة الرؤوس من طراز "قدر" و"خرمشهر" و"خيبر شكن"، وصواريخ متوسطة المدى من طراز "قيام" و"ذوالفقار"، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انقضاضية.

وأشار البيان إلى أن العيش تحت أصوات صافرات الإنذار والبقاء الطويل في الملاجئ لسكان الأراضي المحتلة هو أبرز ما حققته حكومة الحرب الصهيونية ونتنياهو وترامب المجرمين في هذه الحرب.

كما ذكر البيان أن حكومة الحرب في الكيان الصهيوني دخلت بمغامرة عسكرية خاسرة وجبانة ضد إيران، في محاولة للهروب من إخفاقاتها السابقة وأزماتها الداخلية وفضائح إبستين. وقد فرضت هذه الخطوة على المستوطنين أوضاعاً كارثية لا تُطاق، تمثلت في المكوث الطويل داخل الملاجئ والعيش تحت وطأة صفارات الإنذار المتواصلة.

وختم البيان بعبارة: لن نترككم؛ هذه الموجة مستمرة.

