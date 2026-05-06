العميد شكارجي: القوات المسلحة الايرانية في وضع ممتاز ومقتدر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أوضح العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، وضع القوات المسلحة للصحفيين على هامش مراسم إحياء ذكرى الشهيد الفريق غلام رضا سليماني، قائلاً: "وضع القوات المسلحة ممتاز وقوي، والحمد لله".

وأشار إلى الهزائم المتكررة لأعداء الثورة الإسلامية، مضيفاً: "يُمنى أعداؤنا بالهزيمة في كل مرة يحاولون فيها اختبار قوتنا. وكانت آخر هزيمتهم في مشروع تحرير مضيق هرمز، الذي فشل فشلاً ذريعاً بفضل دماء الشهداء وتوفيق الله".

كما تطرق العميد شكارجي إلى مسألة استخدام العدو للمفاوضات لخداع البلاد والإضرار بها، قائلاً: "نسعى إلى دحر العدو دحراً مُخزياً إذا ما أراد الترهيب، والحمد لله، فقد تحقق ذلك".

وأخيراً، استذكر المكانة الرفيعة للشهيد سليماني، واعتبره نموذجاً للإخلاص والشجاعة والإدارة، وأكد قائلاً: نأمل أن نسترشد نحن أيضاً بهذا الطريق بفضل دماء هؤلاء الشهداء.