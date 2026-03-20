أردوغان: ستدفع "إسرائيل" ثمن القتل في العديد من الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء أضاف أردوغان في كلمة عقب صلاة عيد الفطر: "من المعلوم أن الشرق الأوسط يغلي، دائمًا نقدم شهداء ومصابي حرب، ونسأل الله أن يحفظنا ويحمينا من بلاء الصهاينة في أقرب وقت ممكن، وأن يقهر إسرائيل بحرمة اسمه القهار".

وأردف: "نسأل الله أن يرزقنا وحدة العالم الإسلامي وتضامنه وتعاضده".

وعقب خروجه من المسجد، قال أردوغان في تصريح للصحفيين: "نسأل الله أن يجعل عيد الفطر وسيلة للخلاص والنهضة للعالم الإسلامي بأسره".

وتابع: "الشرق الأوسط يغلي حاليًا، وإسرائيل الصهيونية هذه مثلما هو معروف قتلت مئات بل آلاف الناس، لا شك لدي إن شاء الله بأنهم سيدفعون ثمن ذلك". وتمنى أردوغان أن يعود عيد الفطر بالخير على تركيا وعلى شعبها.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه "إسرائيل".

